В Госдуме ответили на предостережения Украины из-за «Северного потока-2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который предупредил Германию, что «Северный поток — 2» может сделать ее зависимой от России.
Глава МИД в интервью RND заявил, что Россия в любой момент может перекрыть газопровод через Балтийское море, а Украина гарантирует бесперебойные поставки газа через свою территорию.
«Все эти суждения являются вымыслом и не подтверждаются практикой. Если посмотреть на историю экономических взаимоотношений России и Европы, то еще с советских времен наша страна выполняла взятые на себя обязательства в рамках соответствующих соглашений», — сказал Дмитрий Новиков. По его словам, Украина не может гарантировать поставки газа через свою территорию. Депутат отметил, что по логике главы МИД Украины, странно считать, что Россия может перекрыть поставки по «Северному потоку — 2» и не может перекрыть газопровод, который проходит через территорию Украины.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. В декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Этот документ заставил швейцарскую компанию Allseas Group приостановить работу над российским газопроводом «Северный поток-2». Также в начале декабря Минфин США ввел санкции против нескольких граждан России.