Спецпосланник Трампа нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

NBC: Уиткофф не воспользовался личным переводчиком на встречах с Путиным
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Уиткофф не использовал личного переводчика
Уиткофф не использовал личного переводчика Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на американского чиновника и двух западных представителей, знакомых с деталями переговоров.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным...» — пишет NBC News. Уиткофф предпочел воспользоваться услугами кремлевских переводчиков.

По данным источников, Уиткофф, который был назначен вести переговоры по вопросам прекращения конфликта на Украине, встречался с Путиным в Москве 11 февраля и 13 марта, а в Санкт-Петербурге 11 апреля. Собеседник издания добавил, что если Путин и переводчики разговаривали друг с другом на русском языке, Уиткофф не мог понять, о чем идет речь.

Ранее счпецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал нелепым мнение о необходимости избегать диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, традиционная стратегия, которой придерживается Госдепартамент Штатов, не приносит желаемых плодов. Уиткофф отметил, что личные переговоры способствуют более эффективному разрешению возникающих вопросов и способствуют достижению лучших результатов.

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Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на американского чиновника и двух западных представителей, знакомых с деталями переговоров. «Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным...» — пишет NBC News. Уиткофф предпочел воспользоваться услугами кремлевских переводчиков. По данным источников, Уиткофф, который был назначен вести переговоры по вопросам прекращения конфликта на Украине, встречался с Путиным в Москве 11 февраля и 13 марта, а в Санкт-Петербурге 11 апреля. Собеседник издания добавил, что если Путин и переводчики разговаривали друг с другом на русском языке, Уиткофф не мог понять, о чем идет речь. Ранее счпецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал нелепым мнение о необходимости избегать диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, традиционная стратегия, которой придерживается Госдепартамент Штатов, не приносит желаемых плодов. Уиткофф отметил, что личные переговоры способствуют более эффективному разрешению возникающих вопросов и способствуют достижению лучших результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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