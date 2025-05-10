Спецпосланник Трампа нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на американского чиновника и двух западных представителей, знакомых с деталями переговоров.
«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным...» — пишет NBC News. Уиткофф предпочел воспользоваться услугами кремлевских переводчиков.
По данным источников, Уиткофф, который был назначен вести переговоры по вопросам прекращения конфликта на Украине, встречался с Путиным в Москве 11 февраля и 13 марта, а в Санкт-Петербурге 11 апреля. Собеседник издания добавил, что если Путин и переводчики разговаривали друг с другом на русском языке, Уиткофф не мог понять, о чем идет речь.
Ранее счпецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал нелепым мнение о необходимости избегать диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, традиционная стратегия, которой придерживается Госдепартамент Штатов, не приносит желаемых плодов. Уиткофф отметил, что личные переговоры способствуют более эффективному разрешению возникающих вопросов и способствуют достижению лучших результатов.
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