В окружении Ельцина объяснили, почему у него было десять резиденций

Образ жизни Бориса Ельцина можно назвать роскошным Фото: kremlin.ru

СМИ рассказали об образе жизни первого президента России Бориса Ельцина. Многим он запомнился тем, что имел несколько резиденций, пересел с советских машин на иномарки и полюбил зарубежные гастрономические изыски.

Как пишет «Лента.ру», в окружении Ельцина говорили, что в его распоряжении был десяток резиденций — «чтобы было из чего выбрать». Но чаще всего политик с семьей отправлялся в сочинский комплекс «Бочаров ручей» — в том числе и по той причине, что он приглянулся супруге Ельцина. Помимо огромного количества комнат на территории комплекса имелась вертолетная площадка и два бассейна — с морской и пресной водой. Также на территории этой резиденции Ельцин оборудовал крытый теннисный корт.

Именно при Борисе Ельцине изменились правила изготовления костюмов для главы государства. Если президенту СССР Михаилу Горбачеву шили вещи в кремлевском ателье, то Ельцин предпочитал покупать костюмы за границей, которые затем подшивал портной. Также считается, что именно при первом президенте России для представителей власти стало модным носить дорогие галстуки, рубашки и костюмы.

Первое время Ельцин был не слишком требовательным в отношении своих служебных машин и недолго ездил на ЗИЛе, который достался ему от Горбачева. Однако позже специально для Ельцина в Германии был выпущен автомобиль Mercedes-Benz S-класса Pullman — его подарил канцлер Германии Гельмут Коль. Личное авто также сменилось на иномарку — с «Москвича» Ельцин пересел на Subaru. Примерно та же ситуация произошла и с гастрономическими предпочтениями: если сначала Ельцин предпочитал домашнюю еду, то за годы правления политик расширил свой гастрономический горизонт — и любимыми стали средиземноморская, японская и скандинавская кухни.