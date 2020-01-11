Политолог объяснил, к чему приведет дело журналиста, обвиненного в клевете

Сбежавший из России журналист «Росбалта» привлечет внимание силовиков к проблеме компроматных медиа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дело журналиста «Росбалта» Александра Шварева, который получил политическое убежище в Латвии, должно привлечь внимание к деятельности компроматных ресурсов. Такое мнение в разговоре с изданием «Газета.Ru» высказал политолог и экономист Михаил Делягин.

«Дело Шварева должно стать толчком к более пристальному вниманию к деятельности компроматных ресурсов», — заявил Делягин. Он напомнил, что подобные ресурсы нарушают сразу несколько уголовных законов, в том числе вымогательство и распространение недостоверных сведений.

Ранее в отношении Шварева возбудили уголовное дело о клевете по заявлению российского олигарха Алишера Усманова. Также его подозревают в вымогательстве крупной денежной суммы у одного из богатейших предпринимателей Казахстана. Не дожидаясь решения суда, журналист получил политическое убежище в Латвии. Как выяснило «URA.RU», Шварев связан в telegram-каналом ВЧК-ОГПУ, который предположительно публикует информацию за деньги.