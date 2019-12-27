Силовики добрались до короля компромата. Как устроен этот рынок

Бизнес-модель всех компроматных ресурсов основана на вымогательстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

В середине декабря в Москве было возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве беглого банкира Германа Горбунцова. Бизнесмена подозревают в организации преступной группы, захватившей активы убитого пять лет назад миллиардера Александра Минеева. Обвиняемый сейчас живет в Лондоне и недосягаем для российских силовиков, которые, как считается, долгое время пользовались его услугами. Федеральные СМИ сообщают, что Горбунцов известен тем, что фигурировал в массе грандиозных по резонансу уголовных дел, однако всякий раз оказывался всего лишь свидетелем и выходил сухим из воды.

Беглый банкир интересен не столько своими специфическими связями с силовиками, сколько их монетизацией. «Феномен Горбунцова заключается в том, что он использовал получаемую от людей в погонах информацию, сливая ее на площадки с компроматом. А это уже отдельный бизнес, позволяющий зарабатывать на публикации и, что важнее, на снятии „токсичной“ информации», — рассказывает один из участников рынка компромата.

Журналист ИД «Росбалт» Александр Шварев стал фигурантом уголовных дел за клевету и вымогательство Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, бизнес строится на управлении площадками по «корректировке репутации» — сайтами и телеграмм-каналами, оказавшимися на пике популярности пару лет назад. В частности, Герману Горбунцову «вменяют» управление сайтом «Crime Russia» (rucriminal.info) и публикующим компромат для своих 27 тысяч подписчиков телеграмм-каналом «ВЧК-ОГПУ». Другим персонажем, чье имя связывают с этими площадками, является Александр Шварев, журналист ИД «Росбалт» и по совместительству администратор целого ряда компроматных ресурсов. Имя Шварева стало широко известно после того, как он стал фигурантом сразу двух уголовных дел — за клевету и вымогательство через тот же сайт Crime Russia. Новые приключения Горбунцова и Шварева вкупе с делом еще одного скандального «медиаменеджера» Александра Устинова заставляют обратить внимание на российский рынок компромата.

По расценкам, актуальным еще несколько месяцев назад, стоимость размещения компромата на сайте посещаемостью до 10000 посетителей начинается от 500 долларов, снятие материала — в два или три раза дороже. Стоимость услуг по «коррекции репутации» в Интернете пропорциональна посещаемости и раскрученности. В частности, по такой технологии, работал вышеупомянутый уральский журналист Александр Устинов. Ему вменяли управление сайтами ustav.net, rupolit.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info и им подобных, а также ряда телеграмм-каналов вроде «Устинов троллит», «Новостная телега» и другие. На этих ресурсах он пытался вымогать с федеральных политиков и бизнесменов суммы от 5 000 до 25 000 долларов.

Получение денег за работу — наиболее опасный момент для подрядчиков, размещающих компромат, подчеркивает политтехнолог Платон Маматов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты уверены, что рынок специфических информационных услуг всегда имел и спрос, и предложение. В пользу этого говорит 20-летняя история проекта «Компромат.ru» Сергея Горшкова, где публикуются наиболее острые материалы, в большинстве своем ранее опубликованные в других СМИ. При этом наблюдатели предлагают разграничивать компроматные площадки по степени токсичности и криминальности. А градус токсичности площадки может повышаться пропорционально степени ее анонимности.

Информационная среда диктует не только ограничения, но и возможности. В связи с тем, что российские власти продемонстрировали способность эффективно блокировать работы сайтов (ряд ресурсов Устинова уже недоступен), их операторы по сливу компромата в последние пару лет мигрируют в сторону пока еще анонимных телеграмм-каналов.

Авторы Telegram-каналов, в отличие от владельцев компроматных сайтов, могут претендовать на анонимность, подчеркивают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Требований к площадке для публикации чувствительной информации ровно два. Во-первых, материал должен быть прочитан максимально большим количеством читателей и, во-вторых, чтобы заказчику компромата и его распространителю за это ничего не было, — объясняет реалии екатеринбургский пиарщик Платон Маматов. — И все понимают, что создатели телеграмм-каналов, в отличие от хозяев сайтов, действительно могут быть недоступны для деанонимизации. Но суть такого бизнеса — извлечение прибыли, поэтому слабый момент всего процесса — передача денег за исполнение заказа. Тогда-то, как показывает практика, и происходят все неприятные вещи в виде арестов».

Наш вышеупомянутый анонимный собеседник уточняет что, разумеется, операторы площадок деловые предложения на встречах оффлайн не решают. Более того, подобные предложения расцениваются как провокация.

Сотрудничество с зарегистрированным СМИ выгоднее для заказчика, уверен адвокат Павел Бабиков: публикация на таком ресурсе служит полноценным поводом для проверки силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несколько иной взгляд на ситуацию имеет екатеринбургский адвокат Павел Бабиков. По его мнению, спрос на анонимные сайты и ресурсы падает, поскольку «информационных помоек» в последнее время создано слишком много. «По моим наблюдениям, сейчас потенциальному заказчику, заинтересованному в освещении той или иной информации, эффективнее иметь дело с зарегистрированным СМИ. Это, как минимум, оправдано действующим законодательством: сообщение в зарегистрированном издании служит полноценным поводом для проверки силовиков. Чаще всего, это бывает единственной целью публикации. На телеграмм-канал российские правоохранители реагировать не будут. Чуть иное дело — привлечение к ответственности, например, за клевету владельцев площадки. В гражданском порядке доказать причастность того или иного человека к порочащей информации невозможно. Получить доказательства можно лишь в рамках возбужденного уголовного дела, когда можно прийти с обыском, изъять смартфон и зафиксировать факт соединения с сервером», — рассказывает Павел Бабиков. Но, по его словам, для этого нужно иметь силовой ресурс в виде МВД или СКР.

Впрочем, для многих дельцов рынка компромата их деятельность закончилась печально. Тот же Устинов, оказавшийся за решеткой в 2018 году, оказался не первым и не самым знаменитым оператором компроматных площадок, которым заинтересовались правоохранительные органы. В 2008-м на восемь лет колонии за вымогательство был осужден бывший главный редактор журнала Jeans Олег Лурье.

Такой же срок получил и экс-заместитель главного редактора «Независимой газеты» Борис Земцов, который по данным следствия вымогал деньги у ни много ни мало целого министра сельского хозяйства. Цену своего молчания Земцов якобы оценивал в 30000 долларов ежемесячно.

Вполне вероятно, что подобная же участь ожидает и партнера Германа Горбунцова Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве 50 тысяч долларов за удаление из интернет-ресурсов компрометирующих публикаций. Журналист, которому предъявлено обвинение, как и Горбунцов уехал за рубеж — в Латвию. А в ноябре Мосгорсуд признал законным его заочный арест.

Ну, а пока горбунцовский rucriminal.info, как и сонм других подобных ресурсов, продолжает работать. А вместе с ними процветает и основанная на вымогательстве бизнес-модель компроматных ресурсов. Однако правоохранительные органы идут по их горячим следам, и очевидно, новые посадки вымогателей всего лишь дело времени.