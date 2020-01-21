Представитель Кремля рассказал о «примирительном настрое» между Россией и Британией

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин встретился с Борисом Джонсоном на берлинской конференцииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была лаконичной и с «элементами примирительного настроя», сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в реальности беседа отличалась от того, как ее описала пресс-служба Джонсона.

«В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре», — сказал Песков.

Встреча Путина и Джонсона прошла на полях берлинской конференции по Ливии. Изначально о беседе рассказала пресс-служба британского премьера. Из ее сообщения следовало, что Джонсон заявил Путину о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой, пока Россия не прекратит «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
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