Представитель Кремля рассказал о «примирительном настрое» между Россией и Британией

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была лаконичной и с «элементами примирительного настроя», сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в реальности беседа отличалась от того, как ее описала пресс-служба Джонсона.
«В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре», — сказал Песков.
Встреча Путина и Джонсона прошла на полях берлинской конференции по Ливии. Изначально о беседе рассказала пресс-служба британского премьера. Из ее сообщения следовало, что Джонсон заявил Путину о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой, пока Россия не прекратит «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».