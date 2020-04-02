Врачи США рассказали о коллапсе в больницах из-за COVID-19

Американские власти запрещают говорить врачам о реальном положении дел в медицине из-за эпидемии коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США клиники не справляются с наплывом больных из-за ситуации с коронавирусом. Врачи заявляют, что власти всеми способами пытаются скрыть от общественности всю серьезность возникших проблем.

Как пишет американское издание Die Welt, на данный момент в США не хватает мест не только для больных, но и для тел умерших. По данным издания, чтобы вывезти умерших из клиники «Ленокс-Хилл» в Манхеттене, водителям грузовиков приходится парковаться рядом с жилыми домами и прямо на проезжей части. «Отделение судебной медицины Нью-Йорка организовало вспомогательный склад для трупов. В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года», — рассказывают авторы статьи, их слова приводит «Рамблер».

Врач из Нью-Йорка Шамит Патель считает, что США идут по «итальянскому сценарию» эпидемии коронавируса. «Скоро медикам придется решать, кого лечить, а кто останется умирать», — предположил доктор. Его коллега Камини Дубай признается журналистам, что никогда не была еще настолько истощена и «не чувствовала такой горечи и отчаяния». По словам американских медиков, им для работы не хватает индивидуальных средств защиты, не хватает оборудования для проведения реанимации. Однако власти запрещают им говорить об этом открыто под угрозой увольнения.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке приземлился самолет Минобороны РФ, который доставил американцам гуманитарный груз. Из России в помощь США отправили медтехнику, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

По последним данным в США зафиксировано 215 020 (+3877) случаев заражения коронавирусом, 8 878 (+73) человек выздоровели, 5 102 (+389) погибли.