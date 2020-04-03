В России впервые оштрафовали за нарушение самоизоляции

В России впервые выписали штраф за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Мировой суд Ленинского района Уфы оштрафовал 33-летнего местного жителя на 15 тысяч рублей за нахождение на улице ночью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Башкортостану.
«В отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщается на сайте силового ведомства.
В суде мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.
Впоследствии СМИ сообщали, что оштрафованного мужчину зовут Руслан Шарифуллин. Суд установил, что мужчина передвигался без справки от работодателя и ездил на машине в состоянии алкогольного опьянения. Шарифуллин вину признал, однако, заявил, что вышел во двор чтобы перепарковать машину, а о введении режима самоизоляции не знал, так как весь день был на работе.
Полиция продолжает рейды, отмечается, что к патрулированию привлекли добровольные дружины и волонтеров. По некоторым данным, в Башкирии составили порядка 15 протоколов за нарушение режима самоизоляции, который действует в республике с 31 марта.
Ранее сообщалось, что в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили запустить в каждом регионе, где действует режим самоизоляции, горячую линию по разъяснению введенных мер. По словам СПЧ Кирилла Кабанова, его инициативу уже поддержали некоторые губернаторы, пишет
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