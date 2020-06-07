Сергей Кириенко оценил работу победителей «Лидеров России» в период пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В борьбе с эпидемией коронавируса посильную помощь оказали россиянам победители и финалисты главного кадрового проекта страны «Лидеры России». В рамках клуба лидеров «Эльбрус» прошла онлайн-встреча участников акции взаимопомощи #МыВместе, на которой первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко отметил, что пандемия, охватившая мир, научила участников проекта не только проявлять свои управленческие таланты, но и показать мастерство.

«Мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Это очевидный вызов, с которым столкнулись сегодня все страны мира. В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами, что спасать? Людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей», — отметил Кириенко. По его словам, перед управленцами сейчас стоит новая задача: выстроить логику выхода из ограничений так, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, следующим шагом станет восстановление экономики и нормальной жизни людей.

Пока же члены клуба «Эльбрус» — это победители и финалисты «Лидеров России», активные участники проекта «Россия — страна возможностей», в ходе онлайн-встречи поделились опытом помощи для нуждающихся и управленческими решениями. Почти все участники клуба стали волонтёрами: они организовали движение в своих регионах и лично привозили продукты пожилым людям и малообеспеченным семьям, сдавали кровь, шили маски, проводили обучающие семинары для предпринимателей, оказывали помощь медикам и так далее.

«Новое время принесло ясное понимание того, что ушли в прошлое времена, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали лишь от государства, — отметила победитель первого сезона конкурса, председатель клуба „Лидеров России“ „Эльбрус‚Татьяна Дьякова. — В новых реалиях лидеры должны привносить свежие идеи и действия, опираясь на свой управленческий опыт и активную жизненную позицию‘.

В перспективе на площадке клуба планируется создать единую базу знаний. В нее будут включены образовательные проекты и семинары, а в перспективе она будет объединена с остальными проектами платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет 23 проекта.

Коронавирус внес коррективы в общение участников клуба «Эльбрус» Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

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