Россияне теряют работу и покидают крупные города Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После падения в середине прошлой недели цены на нефть в ходе торгов во вторник вновь взлетели выше 41 доллара за баррель. Рост начался в понедельник, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о расширении ранее объявленной программы скупки облигаций американских компаний. Сейчас августовские фьючерсы на североморскую нефть Brent торгуются по 40,06 доллара за баррель (+0,85%). Фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в июле стоит 37,24 доллара за баррель (+0,32%).

Курс рубля укрепился по отношению к мировым валютам. Доллар подешевел до 69,61 рубля (+0,04 рубля). Стоимость евро снизилась до 78,42 рубля (-0,29 рубля).

Что происходит в России

В России хотят сократить новогодние каникулы, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии. Совфед предложил сделать неделю с 4 по 8 января в 2021 году рабочей, за исключением 7 января. Данную инициативу поддержал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. При этом сенатор Сергей Калашников не согласился с предложением коллег и заявил, что лишать россиян длинных новогодних праздников несправедливо, так как режим самоизоляции нельзя назвать отдыхом. Минтруд объяснил, что новогодние каникулы закреплены в Трудовом кодексе РФ, и внести туда изменения можно будет только после обсуждения с работниками и работодателями.

Российские автомобилисты смогут перейти с бензина на газ, заплатив за это всего 10% от стоимости перевода. 60% расходов вместо первоначальных 30% предлагает взять на себя Министерство энергетики РФ. Еще 30% расходов возлагается на «Газпром». Министр энергетики Александр Новак уверен, что перевод техники на газ снизит затраты автовладельцев на бензин и дизель на 60—65%. У этой инициативы есть и минусы. В стране не хватает заправок для газовых автомобилей, а в автосервисах отказываются обслуживать такие машины по гарантии, рассказал URA.RU председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня назвала россиян, получающих МРОТ, «алкоголиками и нищебродами». По мнению Бони, в условиях пандемии государство в первую очередь должно было помочь бизнесу. В ответ на скандальное заявление телеведущей депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что у нее нет мозга. При этом Народный артист России, советский и российский пианист, актер и композитор Левон Оганезов нашел оправдание ее словам, заявив, что Боня сама выросла в нищете и сохранила в себе злость на собственное детство.

При взыскании долгов с россиян им будет гарантировано сохранение суммы в размере прожиточного минимума (сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей). Соответствующие законопроекты готово поддержать правительство РФ. Однако такая гарантия не будет распространяться на задолженность по алиментам, коммунальным услугам, административным и судебным штрафам и налогам, а также страховым взносам.

В России могут вырасти цены на недвижимость. К этому может привести снижение ключевой ставки по ипотеке и высокий спрос на нее, рассказал URA.RU директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Такой исход возможен в случае отсутствия роста предложений на рынке недвижимости. Однако рынок вторичной недвижимости и загородного жилья может создать конкуренцию для новостроек и замедлить рост цен.

Мошенники придумали новый способ обмана пожилых россиян, которые пытаются получить прибавку к пенсии, торгуя на рынке ценных бумаг. Злоумышленники предлагают им специальные онлайн-платформы, при скачивании которых мошенникам открывается полный доступ к гаджету.

На российских предприятиях в мае ускорилось сокращение выпуска продукции — на 9,6% в годовом выражении (после падения на 6,6% в предыдущем месяце). Основная причина падения — в сокращении добычи нефти и газа.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить для топ-менеджеров госкорпораций максимальную зарплату в 500 тысяч рублей, поскольку россияне недовольны их большими доходами. Он также считает нужным ввести единый налог на сверхприбыль.

Около миллиона человек, оставшихся без работы во время пандемии, уехали из Санкт-Петербурга. Большую часть тех, кто покинул город, составили граждане России из других регионов с относительно невысокой квалификацией.

Что происходит в мире

«Газпром» начал демонтаж труб, проложенных через Украину. Тем самым страна лишилась источника дохода за транзит газа в Европу. Как заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, Украина не отказывается от транзита российского газа, однако «Газпром» делает ставку на реализацию проекта «Северный поток-2».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу российскому топливу. Белоруссия настаивает на пересмотре цен на российский газ на 2020 год до «корректного и справедливого уровня».

Компания Uniper, один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту строительства газопровода, высказалась против антироссийских санкций США . По мнению организации, действия Америки являются вмешательством в суверенитет и энергетическую безопасность ЕС. В Германии уже предложили ввести аналогичные меры против американских сенаторов, выступающих за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Что будет дальше

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее. В 2021 году показатель восстановится на 5,7 млн баррелей в сутки, говорится в июньском отчете организации.

Доллар может навсегда утратить свои позиции, считает бывший главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч. Поскольку исходя из платежных балансов и реального курса, доллар слаб.

Оживление экономики может начаться уже в конце лета — начале осени, считает руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Сейчас, по его словам, Соединенные Штаты, Великобритания еще только переживают свой обвал. Безработица там продолжает расти, и достигла за три месяца уровня Великой депрессии.

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