В Москве мужчина захватил заложников в квартире. Среди них дети. ВИДЕО

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Захват заложников. Нижневартовск , мвд
Правоохранители уже проникли в квартиру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На севере Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

В общей сложности было произведено порядка шести-восьми выстрелов. Правоохранители уже проникли в квартиру. По данным агентства, погибших четверо, включая двух детей. Между тем, как сообщает telegram-канал «112», бывший сожитель убил женщину по имени Елизавета Хлюпина и двух ее детей, а после покончил жизнь самоубийством.

Обновлено в 16:32 (мск): СК подтвердил гибель двоих взрослых и двоих детей в доме на севере Москвы. В квартире были обнаружены тела мужчины, женщины и маленьких детей. В настоящее время там работают следователи, сообщила РИА «Новости» представитель московского главка СК РФ Юлия Иванова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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