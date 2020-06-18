На севере Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.
В общей сложности было произведено порядка шести-восьми выстрелов. Правоохранители уже проникли в квартиру. По данным агентства, погибших четверо, включая двух детей. Между тем, как сообщает telegram-канал «112», бывший сожитель убил женщину по имени Елизавета Хлюпина и двух ее детей, а после покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 16:32 (мск): СК подтвердил гибель двоих взрослых и двоих детей в доме на севере Москвы. В квартире были обнаружены тела мужчины, женщины и маленьких детей. В настоящее время там работают следователи, сообщила РИА «Новости» представитель московского главка СК РФ Юлия Иванова.
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