23 июня 2020
22 июня 2020

Главные новости в Курганской области за 23 июня. Губернатор ответил стихами на вопросы курганцев, Далматово ждут большие перемены

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по молодежной политике. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков в стихотворной форме отреагировал на вопросы в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Стихи губернатора, благоустройство в Далматово, в центре Кургана новые системы видеонаблюдения, сокращение полицейских, мэр покинул пост после 11 лет работы

  • Губернатор Вадим Шумков в Instagram стихами ответил на вопрос об открытии кафе и ресторанов на территории области, которые сейчас могут только доставлять или продавать еду на вынос.
  • Далматово ждет масштабное благоустройство. В городе отремонтируют стадион, построят две новые площадки, отреставрируют несколько памятников, установят мачты освещения.
  • Новые приборы фотовидеофиксации установили на центральных улицах Кургана. В ГИБДД считают, что эта мера предотвратит быструю езду в центре города.
  • Трех женщин-полицейских сократили в Шадринске и заменили на приезжих курганских офицеров. Бывшие сотрудницы ведомства написали жалобу правозащитникам.
  • Глава города Макушино Валерий Абакумов покинул свой пост, после почти 11 лет работы. Мэр написал заявление по собственному желанию, о причинах этого поступка в администрации не сообщают.
  • Прокуратура потребовала сурово наказать бывшего замгубернатора области Романа Ванюкова. Ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей за эпизоды со взятками.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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