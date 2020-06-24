Вадим Шумков в стихотворной форме отреагировал на вопросы в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Стихи губернатора, благоустройство в Далматово, в центре Кургана новые системы видеонаблюдения, сокращение полицейских, мэр покинул пост после 11 лет работы

Губернатор Вадим Шумков в Instagram стихами ответил на вопрос об открытии кафе и ресторанов на территории области, которые сейчас могут только доставлять или продавать еду на вынос.

Далматово ждет масштабное благоустройство. В городе отремонтируют стадион, построят две новые площадки, отреставрируют несколько памятников, установят мачты освещения.

Новые приборы фотовидеофиксации установили на центральных улицах Кургана. В ГИБДД считают, что эта мера предотвратит быструю езду в центре города.

Трех женщин-полицейских сократили в Шадринске и заменили на приезжих курганских офицеров. Бывшие сотрудницы ведомства написали жалобу правозащитникам.

Глава города Макушино Валерий Абакумов покинул свой пост, после почти 11 лет работы. Мэр написал заявление по собственному желанию, о причинах этого поступка в администрации не сообщают.

Прокуратура потребовала сурово наказать бывшего замгубернатора области Романа Ванюкова. Ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей за эпизоды со взятками.