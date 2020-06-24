В России могут продолжить повышение налогов для богатых

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о введение новой системы налогообложения доходов граждан. С января 2021 года доходы свыше пяти млн рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, передает « Национальная служба новостей ». Уточняется, что облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает пять млн рублей.

Бегунов считает, что в России могут ввести систему налогов, как в Китае. По его словам, налог может начать ранжироваться в зависимости от порога дохода: от одного до пяти млн, от пяти до десяти млн и свыше десяти млн.

«Вероятно, что в последующем, основываясь на зарубежном опыте, будет введена дополнительная дифференциация доходов», — заявил он. Адвокат отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге население с повышенным доходом составляет существенную долю.

После введения налога на доход свыше пяти млн рублей в год могут придумать более сложную схему налогообложения для богатых россиян. Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов.

В Москве и Санкт-Петербурге население с повышенным доходом составляет существенную долю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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