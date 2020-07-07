06 июля 2020

Самое актуальное в России на 7 июля. ВВП России упадет до уровня 2009 года, банкротов стало на 50% больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , бизнес, аналитика, биржевые графики, фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок, экономика
ВВП России может упасть на уровень 11-летней давности Фото: depositphotos.com

Власти выделят деньги соцработникам, ВВП России упадет на 6%, на космодром оправятся спутники связи, подсчитано количество банкротов, на Навального подали в суд, Бастрыкина внесли в «список Магнитского», Лукашевич арестовали на полтора месяца. Все самые интересные и важные новости в России к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Правительство выделит деньги соцработникам

  • Власти РФ выделили 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, входящим в группу риска по коронавирусной инфекции.
  • Социальные работники будут получать дополнительные выплаты вплоть до 15 сентября.

Эксперты посчитали насколько упадет ВВП России

  • По мнению специалистов Всемирного банка, российский ВВП в 2020 году упадет до минимальных показателей за последние 11 лет.
  • Согласно докладу экспертов, ВВП РФ упадет на 6%, что негативно скажется на некоторых секторах экономики страны.

Спутники связи готовятся к отправке на космодром

  • Три спутника связи «Гонец-М» отправятся на космодром Плесецк в ближайшие дни.
  • В 2020 году с Плесецка намечается запустить шесть «Гонцов-М» — по три на ракетах-носителях «Союз-2.1б» в сентябре и ноябре—декабре. До этого «Гонцы-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот».

В России резко увеличилось количество банкротов

  • За первое полугодие текущего года количество обанкротившихся среди физлиц и ИП стало больше почти на 50%, чем в первой половине 2019 года.
  • Эксперты считают, что это следствие кризиса из-за режима самоизоляции.

На Алексея Навального снова подали в суд

  • Бизнесмен Александр Удодов подал в суд на блогера Алексея Навального.
  • Коммерсант, который являлся зятем премьер-министра России Михаила Мишустина, решил в суде защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Глава Следкома попал в «список Магнитского»

  • Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина внесли в «список Магнитского». Теперь руководителю силовой структуры нельзя будет посещать Великобританию.
  • В обновленный список попали еще 24 человека, среди которых замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и судья Алексей Криворучко.

Арестована замглавы Минобрнауки

  • Заместителя министра образования России Марину Лукашевич арестовали на 1,5 месяца. Она подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей.
  • По версии следствия, Лукашевич, занимавшая во время преступления должность гендиректора «Центра развития науки» заключала госконтракты с Минобразом, однако выполняла их с нарушениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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