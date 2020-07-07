ВВП России может упасть на уровень 11-летней давности
Власти выделят деньги соцработникам, ВВП России упадет на 6%, на космодром оправятся спутники связи, подсчитано количество банкротов, на Навального подали в суд, Бастрыкина внесли в «список Магнитского», Лукашевич арестовали на полтора месяца. Все самые интересные и важные новости в России к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Правительство выделит деньги соцработникам
- Власти РФ выделили 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, входящим в группу риска по коронавирусной инфекции.
- Социальные работники будут получать дополнительные выплаты вплоть до 15 сентября.
Эксперты посчитали насколько упадет ВВП России
- По мнению специалистов Всемирного банка, российский ВВП в 2020 году упадет до минимальных показателей за последние 11 лет.
- Согласно докладу экспертов, ВВП РФ упадет на 6%, что негативно скажется на некоторых секторах экономики страны.
Спутники связи готовятся к отправке на космодром
- Три спутника связи «Гонец-М» отправятся на космодром Плесецк в ближайшие дни.
- В 2020 году с Плесецка намечается запустить шесть «Гонцов-М» — по три на ракетах-носителях «Союз-2.1б» в сентябре и ноябре—декабре. До этого «Гонцы-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот».
В России резко увеличилось количество банкротов
- За первое полугодие текущего года количество обанкротившихся среди физлиц и ИП стало больше почти на 50%, чем в первой половине 2019 года.
- Эксперты считают, что это следствие кризиса из-за режима самоизоляции.
На Алексея Навального снова подали в суд
- Бизнесмен Александр Удодов подал в суд на блогера Алексея Навального.
- Коммерсант, который являлся зятем премьер-министра России Михаила Мишустина, решил в суде защитить честь, достоинство и деловую репутацию.
Глава Следкома попал в «список Магнитского»
- Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина внесли в «список Магнитского». Теперь руководителю силовой структуры нельзя будет посещать Великобританию.
- В обновленный список попали еще 24 человека, среди которых замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и судья Алексей Криворучко.
Арестована замглавы Минобрнауки
- Заместителя министра образования России Марину Лукашевич арестовали на 1,5 месяца. Она подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей.
- По версии следствия, Лукашевич, занимавшая во время преступления должность гендиректора «Центра развития науки» заключала госконтракты с Минобразом, однако выполняла их с нарушениями.
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