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На Алексея Навального снова подали в суд

Спутники связи готовятся к отправке на космодром

Власти выделят деньги соцработникам, ВВП России упадет на 6%, на космодром оправятся спутники связи, подсчитано количество банкротов, на Навального подали в суд, Бастрыкина внесли в «список Магнитского», Лукашевич арестовали на полтора месяца. Все самые интересные и важные новости в России к утру 7 июля — в обзоре URA.RU :

ВВП России может упасть на уровень 11-летней давности Фото: depositphotos.com

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