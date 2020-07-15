В России выявили более 100 штаммов коронавируса

По словам Татьяны Голиковой, выявленные в России штаммы вируса сыграли большую роль в мониторинге изменения COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Российские инфекционисты обнаружили более 100 штаммов COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — цитирует РИА «Новости» Голикову. По ее словам, российские образцы вируса сыграли большую роль в мониторинге изменения COVID-19.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса. Однако биологи отмечают, что заразность вируса не сказывается на его смертоносности.
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