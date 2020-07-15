В России выявили более 100 штаммов коронавируса

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
По словам Татьяны Голиковой, выявленные в России штаммы вируса сыграли большую роль в мониторинге изменения COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские инфекционисты обнаружили более 100 штаммов COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — цитирует РИА «Новости» Голикову. По ее словам, российские образцы вируса сыграли большую роль в мониторинге изменения COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса. Однако биологи отмечают, что заразность вируса не сказывается на его смертоносности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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