Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее американские ученые предупреждали о том, что мутация нового коронавируса может приводить к увеличению скорости распространения вируса . В то же время российские ученые опасаются, что COVID-19 может мутировать и принять более агрессивную форму .

Несмотря на то, что новая мутация COVID-19 более заразна, однако пациенты легко переносят болезнь, говорят биологи. «Вирус „хочет“, чтобы вы помогли ему распространять свои копии. Он „хочет“, чтобы вы ходили на работу, в школу, на социальные собрания и передавали его новым хозяевам», — цитирует telegram-канал RT профессора Лос-Аламосской национальной лаборатории Эрика Оллманн Сапфир. Ученые пришли к выводу, что новая мутация почти заменила первую версию COVID-19.

Новая мутация коронавируса — G614 более заразная, чем изначальная версия инфекции. Об этом говорится в исследовании американских ученых.

Новая мутация коронавируса — G614 более заразная, но легче переносится пациентами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно