Ученые нашли новый штамм короновируса. Более заразный, но менее страшный

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Новая мутация коронавируса — G614 более заразная, но легче переносится пациентами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новая мутация коронавируса — G614 более заразная, чем изначальная версия инфекции. Об этом говорится в исследовании американских ученых.

Несмотря на то, что новая мутация COVID-19 более заразна, однако пациенты легко переносят болезнь, говорят биологи. «Вирус „хочет“, чтобы вы помогли ему распространять свои копии. Он „хочет“, чтобы вы ходили на работу, в школу, на социальные собрания и передавали его новым хозяевам», — цитирует telegram-канал RT профессора Лос-Аламосской национальной лаборатории Эрика Оллманн Сапфир. Ученые пришли к выводу, что новая мутация почти заменила первую версию COVID-19.

Ранее американские ученые предупреждали о том, что мутация нового коронавируса может приводить к увеличению скорости распространения вируса. В то же время российские ученые опасаются, что COVID-19 может мутировать и принять более агрессивную форму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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