Адмирал флота РФ ответил украинскому коллеге о секретном оружии. «Чудило»

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Крым., закат, севастополь, природа, отпуск, черное море, бухта
Системы России обеспечивают безопасность на Черном море, считает Игорь Касатонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава ВМС Украины Сергей Гайдук не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций. С таким мнением выступил российский адмирал Игорь Касатонов, комментируя исследования Гайдука о «секретном оружии» России в Черном море.

«Гайдук имеет очень слабую подготовку. Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, он бы промолчал», — заявил Касатонов «Национальной службе новостей». Все оборудование, которыми обладает Россия на Черном море, является единой системой обеспечения безопасности, добавил он.

Черное море, несмотря на небольшой размер, имеет расположение, при котором с разных сторон может выступить потенциальный противник, считает Касатонов. Именно поэтому Россия поддерживает там свои позиции и регулярно обновляет свои системы, заключил он.

Ранее на Украине была опубликована статья, в которой сообщалось, что Россия имеет в своем распоряжении эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в Черном море, что является ее секретным оружием. По мнению авторов статьи, одним из которых являлся Сергей Гайдук, РФ желает установить контроль над Черным морем, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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