Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью картин

Бизнесменов обвинили в приобретении предметов искусства через американские аукционы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет Сената США по внутренней безопасности обнародовал расследование в отношении двух российских миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенберга. Члены комитета утверждают, что попавшие под санкции бизнесмены нашли способ обойти их, покупая картины.

В опубликованном докладе сенаторы Роб Портман и Том Карпер утверждают, что Ротенберги создали сеть фальшивых компаний на территории США, через которую приобрели картины на 18,4 миллиона долларов. При этом, на момент покупки они уже находились в санкционных списках страны. В числе приобретенных картин были полотна Марка Шагала, Жоржа Брака и Рене Магритта.

По мнению сенаторов, российские бизнесмены воспользовались «лазейкой» в законодательстве США, связанной с формальной процедурой установления истинных владельцев предметов искусства, когда их выставляют на аукцион. Так, в 2019 году аукционный дом Christie’s выставил картину «Мост-2» Лионеля Фейнингера, по заверению представителей Ротенбергов, принадлежащую компании с Маршалловых островов.

В докладе сообщается, что с момента введения санкций Ротенберги совершили сделки на 91 миллион долларов. По информации телеканала 360 со ссылкой на доклад, для этих целей бизнесмены использовали три подставные компании на территории США.

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