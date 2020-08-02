Ученые раскрыли, что мешает быстрее вылечиться от коронавируса

Иммунитет начинает атаковать собственный организм Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус способен вызывать массивную иммунную реакцию, которая мешает борьбе организма с инфекцией. Это следует из результатов исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

«Иммунная реакция человека может осложнить развитие болезни. Как любой патоген SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм», — приводит ТАСС заявление руководителя проекта, профессора экспериментальной патологии Калифорнийского университета Макса Краммела.

В результате наблюдения за 30 пациентами с COVID-19, ученые выяснили, что сильный иммунитет мешал им справиться с инфекцией. Так, например, легкие разрушались не только из-за воздействия вируса, но и атаки на орган со стороны организма самого человека. Ученые также назвали три доминирующих симптома коронавируса. Это лихорадка, кашель и респираторные расстройства, которые могут приводить к поражению ткани легких. Также за время пандемии выяснилось, что коронавирус способен поражать другие органы больного.

Медики также фиксируют у людей, переболевших COVID-19, осложнения: слабость миокарда, аритмию, стенокардию, гастрит, колит, воспалительные процессы слизистой оболочки, выстилающей желудок, тонкую и толстую кишки. Также у них могут проявляться неврологические расстройства.

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