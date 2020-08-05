Антон Шипулин заболел коронавирусом в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы», — написал Шипулин. Бывший спортсмен в своем сообщении поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Также он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью.

27 июля уроженец Тюмени Антон Шипулин сообщил о том, что он, его жена Луиза и дети заболели коронавирусом в Сочи. Когда семья находилась в больнице, вокруг супруги спортсмена разгорелся скандал. Она записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет. Видео в своем аккаунте в Instagram она разместила после упреков подписчиков.

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