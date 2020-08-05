Шипулин вылечился от коронавируса

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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов довыборов в Государственную Думу РФ по Серовскому округу. Екатеринбург, шипулин антон, портрет
Антон Шипулин заболел коронавирусом в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы», — написал Шипулин. Бывший спортсмен в своем сообщении поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Также он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью.

27 июля уроженец Тюмени Антон Шипулин сообщил о том, что он, его жена Луиза и дети заболели коронавирусом в Сочи. Когда семья находилась в больнице, вокруг супруги спортсмена разгорелся скандал. Она записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет. Видео в своем аккаунте в Instagram она разместила после упреков подписчиков.

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Возвращаемся домой!???? Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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