Свердловский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.
«Наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы», — написал Шипулин. Бывший спортсмен в своем сообщении поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Также он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью.
27 июля уроженец Тюмени Антон Шипулин сообщил о том, что он, его жена Луиза и дети заболели коронавирусом в Сочи. Когда семья находилась в больнице, вокруг супруги спортсмена разгорелся скандал. Она записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет. Видео в своем аккаунте в Instagram она разместила после упреков подписчиков.