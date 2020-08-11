После окончания пандемии коронавируса дума Екатеринбурга вернется в старые помещения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переезд гордумы Екатеринбурга в помещения в Центральном универмаге (ЦУМ) отменен, сообщил осведомленный источник URA.RU в представительном органе. По словам собеседника агентства, депутаты освободят площади в ЦУМе (в которых они заседают сейчас) после того, как будут сняты ограничения по коронавирусу, которые не позволяют им собираться в старом зале.

«Переезда не будет, даже если глава города напишет письмо, что он готов передать нам новые помещения. Теперь пустые помещения и потраченные на них деньги — головная боль Александра Геннадьевича [Высокинского], о которой он пока даже не знает. Мы уже вернули все назад, отменяем планы закупок», — рассказал инсайдер, близкий к руководству гордумы. По его словам, такое решение было принято по двум причинам.

Первая — конфликтность темы переезда. В конце прошлого года против смены местоположения высказалась группа депутатов (порядка 19 человек), посчитав траты на переезд необоснованными. Другая причина отказа от переезда — в недовольстве руководства тем, что глава города до сих пор не подписал документы о передаче в управление гордумы отремонтированных помещений (сейчас они находятся на балансе администрации). В разговоре с агентством спикер думы Игорь Володин воздержался от комментариев по теме.

Ранее URA.RU сообщало, что в общей сложности затраты на подготовку переезда думы составили 300-400 миллионов рублей.