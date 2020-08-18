Михаил Горбачев считает, что Лукашенко нужно было раньше заручиться поддеркой рабочих Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно было обратиться за поддержкой рабочих сразу, как начались протесты в стране. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — заявил Горбачев в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что в свое время также обращался к поддержке трудящихся, но «нужной поддержки не получилось».

Михаил Горбачев также отметил, что добровольно оставил пост президента СССР. «Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил бывший политик, указав на то, что кровопролития в стране удалось не допустить. «Это — главное. Но не все это понимают», — сожалеет Горбачев. Первый президент СССР отметил, что сейчас на протестных акциях в Белоруссии чувствуется влияние из-за границы, хотя в 90-е годы, во время распада страны, такого не было.

.Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков.

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