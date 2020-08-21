Минздрав РФ предупредил о фейке по предзаказу вакцины от COVID

В Минздраве РФ предупредили россиян о том, что предзаказ вакцины от коронавируса невозможен. Все объявления, которые появляются в интернете, являются фейком.
«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми», — цитирует заявление помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова «Российская газета».
В ведомстве отметили, что не стоит доверять объявлениям о продаже вакцины в интернете, тем более если за лекарство просят предоплату. В минздраве подчёркивают, что таким образом начали действовать мошенники. «Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью», — предупреждают в министерстве.
Ранее стало известно, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, и предлагают оформить предзаказ на вакцину, сообщал телеканал 360. Эксперт в области IT предупредил, что ни в коем случае нельзя переводить деньги заранее.
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