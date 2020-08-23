Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская дискредитирует сама себя. Она может оказаться предателем, рассказал в своем telegram гендиректор московского цирка Эдгард Запашный.
«Тихановская, Беларусь. Лидер оппозиции уехала в Литву в целях собственной безопасности и оттуда призывает людей идти на баррикады. Вы собственным примером должны доказывать свою правоту. А так вы дискредитируете только самих себя. Вы же первые, кто предадите, раз вы предаете собственные убеждения», — заявил Запашный в видео в своем telegram-канале.
Артист цирка считает, что Тихановская также дискредитировала свою позицию и даже отношение к жизни. Запашный подчеркнул, что оппозиционерка, сидя в безопасности в Литве, призывает весь белорусский народ выходить на улицы. При этом многие люди действительно идут за ней, удивляется дрессировщик. «У меня это не укладывается в голове», — говорит Запашный.
22 августа Тихановская объявила себя символом белорусского протеста и призвала своих сторонников не продолжать борьбу, пишет деловое издание «Взгляд». Также 14 августа экс-кандидатка в президенты призывала мэров Беларуси организовывать митинги.
Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые выиграл Александр Лукашенко. Действующий глава государства, по официальным данным, набрал 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.
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