Чтобы не стать жертвой мошенников в Турции, которые теперь наживаются на ограничениях из-за коронавируса, следует при любом подозрении на мошенничество незамедлительно сообщать о нем принимающей стороне, или компании-отправителю. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, комментируя информацию о новых способах обмана туристов.
Глава турассоциации посоветовал отдыхающим в Турции при возникновении даже намека на какое-то давление связаться с принимающей стороной, или компанией-отправителем и обозначить ситуацию. «Для мошенников самое страшное — иметь проблемы с турецкими властями, потому что они не церемонятся, не приемлют такие подходы», — добавил он.
Сложившийся образ Турции как страны с высоким уровнем мошенничества Мальцев объяснил тем, что ежегодно там отдыхает максимальное количество туристов. Помимо этого, на руку мошенникам и система обслуживания All Inclusive, благодаря которой некоторые отдыхающие часто пребывают в нетрезвом состоянии. «Это чужая страна, где около туризма вьются разного рода мошенники, туристы должны понимать все эти опасности. Они находятся не у себя дома, их окружает совершенно разный контингент», — пояснил Мальцев.
С открытием Турции многие СМИ и туристические форумы стали публиковать новые схемы мошенничества в отношении туристов. В частности появилась информация о навязывании экскурсий под угрозой, якобы, штрафов со стороны властей. Помимо этого, туристам предлагают доплатить за номер, или вообще заселяют в другой отель. Также нередки ситуации, когда отдыхающих обсчитывают в кафе и ресторанах.
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