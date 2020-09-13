Политолог: как трехдневное голосование сказалось на выборах

Наиболее конкурентные выборы идут в семи регионах и четырех городах, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трехдневное голосование не сказалось на легитимности выборов в текущем году. Об этом URA.RU заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Масштабного недовольства процедурой не замечено, а жалоб — кратно меньше. От трехдневного голосования [оппозиция] ждала больших проблем с точки зрения легитимности, но этого не произошло», — пояснил он в разговоре с агентством.

Также политолог подчеркнул, что наиболее конкурентная борьба идет в Иркутской, Архангельской, Брянской, Пензенской областях, республике Коми, в Камчатском и Пермском краях, а также на выборах в гордумы Новосибирска, Томска, Ульяновска и Ангарска, поэтому подъем негатива ожидался именно там. «Но возможности созданы, а недовольства нет», — заключил он.

Единый день голосования проходит 13 сентября по всей стране — 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирают губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум. Ранее в беседе с URA.RU руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына назвала основные особенности кампании: более высокие легитимность и прозрачность, оперативная реакция ЦИК на нарушения, а также отход классических политтехнологий на второй план.