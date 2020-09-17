Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией

Оперная певица призналась, что рада, что заразилась COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У российской оперной певицы Анны Нетребко выявили коронавирусную пневмонию, сейчас она находится в больнице. Об этом артистка написала в своем профиле в Instagram.

«Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь», — поделилась с поклонниками Нетребко.

Она рассказала, что могла сидеть дома и бояться заразиться, но решила работать, разъезжать, выступать с риском заболеть, передают argumenti.ru. По словам Нетребко, COVID-19 не так страшен, как его описывают, и рада, что подхватила инфекцию. Певица заявила, что больше устала от «запугивания несчастных людей», чем от самого вируса. Она также сообщила, что ее муж ранее бессимптомно перенес коронавирус и теперь имеет антитела.

В России за минувшие сутки подтвержено 5 762 случая заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, поставленный в сентябре.