Заболеваемость коронавирусом побила новый антирекорд

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, екатеринбург , виды города, пандемия коронавируса
За сутки в России 5 762 человека заразились коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки подвержено 5 762 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее новых зараженных было 5 670, последний раз такое количество больных COVID-19 за сутки фиксировали в июле.

«За последние сутки в России выявлено 5 762 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 144 летальных исхода, полностью выздоровело 5754 человека», — говорится в сообщении. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 085 281 случай заражения, 19 061 человек умер, 895 868 выздоровели.

Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+730). Второе место досталось Санкт-Петербургу (+211). На третьей строчке Московская область (+177).

В регионах УрФО по числу зараженных по-прежнему лидирует Свердловская область. Там за сутки коронавирус обнаружили у 126 пациентов. Далее идет ХМАО (+76). В Челябинской область выявили 72 инфицированных, в Пермском крае — 67. В ЯНАО обнаружили 62 новых зараженных, в Тюменской области — 57, Курганская область отличается самой низкой заболеваемостью среди уральских регионов (+30).

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко опроверг заявления о принудительной вакцинации россиян от коронавируса, передает агентство Nation News. А Всемирная организация здравоохранения отметила, что в России нет роста заболеваемости в отличие от ряда европейских стран, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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