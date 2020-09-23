Телефонных и интернет-мошенников не заденет недавнее убийство Лоту Гули Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Телефонных мошенников и вымогателей, работающих непосредственно из мест лишения свободы, не коснется смерть Лоту Гули. По мнению журналиста-знатока тюремной культуры Александра Сидорова (Фимы Жиганца), разобщенность современного института воров в законе привела к тому, что эта ниша черной экономики лишилась консолидации и зависимости от авторитетов.

«В Советском союзе, когда воровской мир был един и неделим, смерть кого-то из первой пятерки могла повлиять на этот бизнес. А сейчас вообще непонятно», — рассказал Сидоров. По его словам, в настоящее время воровской мир разделен на множество группировок, зачастую не признающих друг друга. Помимо этого, многие мошенники сегодня работают исключительно на себя, не признавая тюремную иерархию.

Сидоров рассказал, что нередко такие мошенники взаимодействуют со своими подельниками на воле, за счет которых добывают информацию о своих жертвах. Он подчеркнул, что зачастую такие группировки никак не связаны с воровскими движениями.

Как ранее писало URA.RU, 20 августа в Турции был убит один из влиятельных российских криминальных авторитетов Надир Салифов, известный в воровском мире по прозвищу Лоту Гули. По версии турецких силовиков его расстрелял другой криминальный авторитет Хан Ахмедлинский.