Самое важное в России и в мире на 24 сентября. Путина выдвинули на Нобелевскую премию, Собянин вводит карантин в Москве

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Клипарт depositphotos.com, лондон, англия, великобритания, биг бен, big ben
Великобритания введет санкции против чиновников Белоруссии Фото: depositphotos.com

Великобритания выдвинет санкции против Белоруссии — Россия потребовала от Германии документы по Навальному — Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию — Собянин попросил крупные компании перевести сотрудников на удаленку — вакцину от COVID доставили во все регионы России. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Великобритания готовит санкции против Белоруссии, Лукашенко ответил на вопросы о тайной инаугурации

Россия выдвинула требования к Германии по делу Навального

Путина могут номинировать на Нобелевскую премию

Путин рассказал о предупреждении нового карантина

Ужесточены правила прибывания в Россию из-за границы

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

Правила выплат по ипотеке могут изменить

Вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Сбербанк представил новый логотип

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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