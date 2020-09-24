Великобритания выдвинет санкции против Белоруссии — Россия потребовала от Германии документы по Навальному — Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию — Собянин попросил крупные компании перевести сотрудников на удаленку — вакцину от COVID доставили во все регионы России. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 24 сентября — в обзоре URA.RU:
Великобритания готовит санкции против Белоруссии, Лукашенко ответил на вопросы о тайной инаугурации
- МИД Великобритании готовит пакет санкций против белорусских чиновников, которые, по мнению англичан, причастны к нарушению прав человека в республике.
- В тоже время милиция Белоруссии планирует привлечь к ответственности всех участников протестов и даже блогеров, которые их освещали.
- Ранее в Евросоюзе заявили, что не признают инаугурацию президента Белоруссии.
- Александр Лукашенко ответил, что не обязан никого уведомлять о проведении церемонии инаугурации президента. По его словам, это внутреннее дело страны.
Россия выдвинула требования к Германии по делу Навального
- Россия обратилась к властям Германии с требованием в течение десяти дней предоставить материалы по делу о болезни Алексея Навального.
- По мнению химика-разработчика «Новичка», Навального мог отравить кто-то из его ближайшего окружения.
Путина могут номинировать на Нобелевскую премию
- Президента России Владимира Путина могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Писатель Сергей Комков написал заявку для его номинации.
- По мнению Комкова, поводом послужила гуманитарная и медицинская помощь 27 странам мира, которую Россия направила в период пандемии, а также изменение Конституции РФ.
Путин рассказал о предупреждении нового карантина
- Владимир Путин рассказал, как избежать второго карантина в России. Также глава государства заявил о необходимости наращивания тестирования.
- В тоже время мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести часть работников на удаленку.
- Из-за нарушения ограничительных мер, в Москве были закрыты несколько магазинов крупных продуктовых сетей.
Ужесточены правила прибывания в Россию из-за границы
- Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Роспотребнадзор ужесточил ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа россиян.
Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России
- Все российские регионы получили вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи. Об этом URA.RU сообщили в Минздраве РФ.
Правила выплат по ипотеке могут изменить
- В Госдуме предложили изменить правила погашения ипотеки. По мнению парламентариев, выплату процентов нужно равномерно распределять на весь срок кредитования.
Вступили в силу новые правила поверки счетчиков
- Новые правила поверки бытовых счетчиков начинают действовать в России. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Сбербанк представил новый логотип
- Сбербанк официально представила свой новый логотип, где исчезло слово «банк». Теперь организация будет работать под названием «Сбер».
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