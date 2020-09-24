Великобритания введет санкции против чиновников Белоруссии Фото: depositphotos.com

Великобритания выдвинет санкции против Белоруссии — Россия потребовала от Германии документы по Навальному — Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию — Собянин попросил крупные компании перевести сотрудников на удаленку — вакцину от COVID доставили во все регионы России. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Великобритания готовит санкции против Белоруссии, Лукашенко ответил на вопросы о тайной инаугурации

Россия выдвинула требования к Германии по делу Навального

Путина могут номинировать на Нобелевскую премию

Президента России Владимира Путина могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Писатель Сергей Комков написал заявку для его номинации.

По мнению Комкова, поводом послужила гуманитарная и медицинская помощь 27 странам мира, которую Россия направила в период пандемии, а также изменение Конституции РФ.

Путин рассказал о предупреждении нового карантина

Владимир Путин рассказал, как избежать второго карантина в России. Также глава государства заявил о необходимости наращивания тестирования.

В тоже время мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести часть работников на удаленку.

Из-за нарушения ограничительных мер, в Москве были закрыты несколько магазинов крупных продуктовых сетей.

Ужесточены правила прибывания в Россию из-за границы

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Роспотребнадзор ужесточил ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа россиян.

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

Все российские регионы получили вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи. Об этом URA.RU сообщили в Минздраве РФ.

Правила выплат по ипотеке могут изменить

В Госдуме предложили изменить правила погашения ипотеки. По мнению парламентариев, выплату процентов нужно равномерно распределять на весь срок кредитования.

Вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Новые правила поверки бытовых счетчиков начинают действовать в России. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Сбербанк представил новый логотип

Сбербанк официально представила свой новый логотип, где исчезло слово «банк». Теперь организация будет работать под названием «Сбер».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.