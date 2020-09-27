27 сентября 2020

Саммит G20 пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса. Даты

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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, путин на экране, печенеги и половцы
Встреча лидеров G20 пройдет в онлайн-формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате из пандемии коронавируса с 21 по 22 ноября. Об свидетельствует совместное заявление стран-участников.

«Саммит лидеров „Группы двадцати“ планируется провести в период с 21 по 22 ноября», — цитирует Nation News сообщение организаторов.

Саммит состоится под руководством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. На нем обсудят первоочередные вопросы защиты жизни людей от коронавирусной инфекции, а также укрепление мировой экономики, пострадавшей от пандемии. В сообщении лидеров отмечено, что для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены «основы для светлого будущего».

Саммит проводится ежегодно, в состав «двадцатки» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз. В прошлом году мероприятие проходило в Осаке летом. На нем президент России Владимир Путин встретился с главой США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке, а также поговорили о ситуации на Украине.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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