«Газпром» получил крупный штраф от Польши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть в четверг вечером росли на фоне новостей об урагане в Мексиканском заливе. Однако за ночь показали незначительное снижение. Так, нефть марки Brent торгуется по 43,22 доллара за баррель (-0,28%). WTI — 41,06 долларов за бочку (-0,32%).

На момент закрытия Московской биржи рубль показал рост по отношению к мировым валютам. Доллар остановился на отметке в 77,35 рублей за единицу (-0,66). Евро подешевело на 84 копейки до 90,99 рублей.

Ситуация в России

В России число компаний, которые сокращают сотрудников, за месяц стало в два раза больше. По данным опроса SuperJob, их число с сентября выросло с 7 до 14%.

Корпорация Google и центр занятости в Москвы запустили обучающий онлайн-курс, который поможет россиянам трудоустроиться. Его прохождение займет около недели.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и нового кризиса могут появиться риски перегрева на ипотечном рынке . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что власти не допустят возникновения ипотечных пузырей . Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина считает, что снижению рисков перегрева может способствовать ужесточение условий для участия в программе. В качестве примера она привела рост требований к первоначальному взносу и снижение лимитов на максимальный размер ссуды.

Российским регионам направят около 10 миллиардов рублей на детские пособия. Один миллиард рублей пойдет семьям, в которых родился третий ребенок или последующие. Около девяти миллиардов рублей — семьям с детьми от трех до семи лет.

Российские банки в сентябре продолжили фиксировать отток валютных вкладов . В обзоре ЦБ рисков финансовых рынков сказано, что в августе он составил 406 миллионов долларов.

Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. В Россельхознадзоре требуют проводить химическую обработку товара, но в Европе такие продукты не признают органическими.

Ситуация в мире

Мировая экономика может потерять порядка 10 триллионов долларов от ВВП к 2025 году. В исследовании The Boston Consulting Group (BCG) и HSBC сказано, что это произойдет, если страны не откажутся от торговых ограничений.

В странах с развитой экономикой ожидается снижение потребление нефти до 35 миллионов баррелей в сутки к 2045 году. В окладе ОПЕК World Oil Outlook также сказано, что в развивающихся странах напротив потребление этого энергоресурса возрастет до 74,3 миллиона баррелей в сутки.

Польша наложила рекордный штраф в 6,5 млрд евро на «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку-2», что сопоставимо с 70% вложений в проект. «Газпром» намерен обжаловать решение.

Прогнозы и мнения экспертов

Россиянам посоветовали отказаться от покупки валюты и игр на бирже, чтобы сохранить деньги в кризис. Экономист Вячеслав Зайченко рекомендовал грамотно планировать бюджет, но не откладывать запланированные покупки, так как цены могут вырасти.

Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. Экономист Михаил Хазин уверен, что в скором времени подорожает потребительская корзина.

Старший Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии на 3-4,5%. По ее словам, государств может решится на это уже в 2021 году. Экономист Никита Масленников считает, что для индексации пенсий власти РФ могут увеличить налоги или выделить деньги из резерва.