Новости кризиса 9 октября. Увольнять россиян стали чаще, выделены деньги на детские пособия, получение льготной ипотеки могут усложнить

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«Газпром» получил крупный штраф от Польши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Цены на нефть в четверг вечером росли на фоне новостей об урагане в Мексиканском заливе. Однако за ночь показали незначительное снижение. Так, нефть марки Brent торгуется по 43,22 доллара за баррель (-0,28%). WTI — 41,06 долларов за бочку (-0,32%).

На момент закрытия Московской биржи рубль показал рост по отношению к мировым валютам. Доллар остановился на отметке в 77,35 рублей за единицу (-0,66). Евро подешевело на 84 копейки до 90,99 рублей.

Ситуация в России

В России число компаний, которые сокращают сотрудников, за месяц стало в два раза больше. По данным опроса SuperJob, их число с сентября выросло с 7 до 14%.

Корпорация Google и центр занятости в Москвы запустили обучающий онлайн-курс, который поможет россиянам трудоустроиться. Его прохождение займет около недели.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и нового кризиса могут появиться риски перегрева на ипотечном рынке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что власти не допустят возникновения ипотечных пузырей. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина считает, что снижению рисков перегрева может способствовать ужесточение условий для участия в программе. В качестве примера она привела рост требований к первоначальному взносу и снижение лимитов на максимальный размер ссуды.

Российским регионам направят около 10 миллиардов рублей на детские пособия. Один миллиард рублей пойдет семьям, в которых родился третий ребенок или последующие. Около девяти миллиардов рублей — семьям с детьми от трех до семи лет.

Российские банки в сентябре продолжили фиксировать отток валютных вкладов. В обзоре ЦБ рисков финансовых рынков сказано, что в августе он составил 406 миллионов долларов.

Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. В Россельхознадзоре требуют проводить химическую обработку товара, но в Европе такие продукты не признают органическими.

Ситуация в мире

Мировая экономика может потерять порядка 10 триллионов долларов от ВВП к 2025 году. В исследовании The Boston Consulting Group (BCG) и HSBC сказано, что это произойдет, если страны не откажутся от торговых ограничений.

В странах с развитой экономикой ожидается снижение потребление нефти до 35 миллионов баррелей в сутки к 2045 году. В окладе ОПЕК World Oil Outlook также сказано, что в развивающихся странах напротив потребление этого энергоресурса возрастет до 74,3 миллиона баррелей в сутки.

Польша наложила рекордный штраф в 6,5 млрд евро на «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку-2», что сопоставимо с 70% вложений в проект. «Газпром» намерен обжаловать решение.

Прогнозы и мнения экспертов

Россиянам посоветовали отказаться от покупки валюты и игр на бирже, чтобы сохранить деньги в кризис. Экономист Вячеслав Зайченко рекомендовал грамотно планировать бюджет, но не откладывать запланированные покупки, так как цены могут вырасти.

Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. Экономист Михаил Хазин уверен, что в скором времени подорожает потребительская корзина.

Старший Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии на 3-4,5%. По ее словам, государств может решится на это уже в 2021 году. Экономист Никита Масленников считает, что для индексации пенсий власти РФ могут увеличить налоги или выделить деньги из резерва.

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