Цены на нефть в четверг вечером росли на фоне новостей об урагане в Мексиканском заливе. Однако за ночь показали незначительное снижение. Так, нефть марки Brent торгуется по 43,22 доллара за баррель (-0,28%). WTI — 41,06 долларов за бочку (-0,32%).
На момент закрытия Московской биржи рубль показал рост по отношению к мировым валютам. Доллар остановился на отметке в 77,35 рублей за единицу (-0,66). Евро подешевело на 84 копейки до 90,99 рублей.
Ситуация в России
В России число компаний, которые сокращают сотрудников, за месяц стало в два раза больше. По данным опроса SuperJob, их число с сентября выросло с 7 до 14%.
Корпорация Google и центр занятости в Москвы запустили обучающий онлайн-курс, который поможет россиянам трудоустроиться. Его прохождение займет около недели.
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и нового кризиса могут появиться
Российским регионам направят около 10 миллиардов рублей на детские пособия. Один миллиард рублей пойдет семьям, в которых родился третий ребенок или последующие. Около девяти миллиардов рублей — семьям с детьми от трех до семи лет.
Российские банки в сентябре продолжили
Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. В Россельхознадзоре требуют проводить химическую обработку товара, но в Европе такие продукты не признают органическими.
Ситуация в мире
Мировая экономика может потерять порядка
В странах с развитой экономикой ожидается
Польша наложила
Прогнозы и мнения экспертов
Россиянам посоветовали отказаться от покупки валюты и игр на бирже, чтобы сохранить деньги в кризис. Экономист Вячеслав Зайченко рекомендовал грамотно планировать бюджет, но не откладывать запланированные покупки, так как цены могут вырасти.
Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. Экономист Михаил Хазин уверен, что в скором времени подорожает потребительская корзина.
Старший Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что
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