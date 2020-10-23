Ученые предупредили о новом долгосрочном последствии коронавируса

Коронавирус может ухудшить интеллектуальные способности. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, проведя тестирование более чем 84 тысяч переболевших COVID британцев.
Ученые предложили британцам пройти тест на остроту памяти и когнитивных способностей. «Анализ предоставил доказательства, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций», — цитирует РИА «Новости» руководителя исследования Адама Хэмпшира.
Подводя итоги, ученые принимали во внимание такие факторы, как пол, возраст, образование, сферу деятельности, а также наличие хронических заболеваний. Выяснилось, что перенесшие коронавирус в тяжелой форме уступали по умственным способностям 65% британцев.
Общее число случаев коронавируса в Соединенном Королевстве превышает 813 тысяч. 22 октября в стране было зарегистрировано более 21 тысячи новых случаев, передает RT.
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