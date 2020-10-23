Ученые предупредили о новом долгосрочном последствии коронавируса

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Тестирование британцев показало связь между коронавирусом и уровнем интеллекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может ухудшить интеллектуальные способности. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, проведя тестирование более чем 84 тысяч переболевших COVID британцев.

Ученые предложили британцам пройти тест на остроту памяти и когнитивных способностей. «Анализ предоставил доказательства, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций», — цитирует РИА «Новости» руководителя исследования Адама Хэмпшира.

Подводя итоги, ученые принимали во внимание такие факторы, как пол, возраст, образование, сферу деятельности, а также наличие хронических заболеваний. Выяснилось, что перенесшие коронавирус в тяжелой форме уступали по умственным способностям 65% британцев.

Общее число случаев коронавируса в Соединенном Королевстве превышает 813 тысяч. 22 октября в стране было зарегистрировано более 21 тысячи новых случаев, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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