30 октября 2020

Даня Милохин рассказал Урганту, на что тратит свои миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер помогает своему отцу построить бизнес Фото: скриншот видео шоу «Вечерний Ургант», YouTube

Популярный в TikTok блогер Даня Милохин признался, что тратит деньги на дорогую еду и одежду. Об этом он заявил телеведущему Ивану Урганту.

«Сейчас куча денег уходит на вещи, на еду», — рассказал Милохин в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Он пояснил, что еще год назад был простым парнем, у которого вообще не было денег. По его мнению, любой «простой парень» так бы и потратил свой доход.

Сейчас Милохин начал подходить к расходам более разумно. «Я начал что-то откладывать, я помогаю родителям. Папа хочет бизнес свой построить, я во всем ему помогаю», — заявил блогер.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых богатых тиктокеров. Даня Милохин занял в нем шестое место с заработком 2,8 млн рублей в месяц. В тройку лидеров вошли Рахим Абрамов (10,4 млн), Дина Саева (4,9 млн) и Алексей Савко (4,8 млн).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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