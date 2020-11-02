Синоптики прогнозируют аномальную погоду в Москве и Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя Москва, трубы, пейзаж, дым из труб, ххс, город москва, храм христа спасителя, закат, вечер, софийская набережная
Температура в Москве и Московской области будет гораздо выше, чем обычно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ноябрьская температура в Москве и Московской области будет гораздо выше многолетней нормы. В столицу и Подмосковье тепло придет уже на этой неделе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, виной всему — теплые западные ветры. Ожидается, что температура в ноябре будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

«Ночью в Москве ожидается от 4 до 7 градусов выше нуля, по области — от +1 до 7 градусов. Днем в Москве 8-10 градусов тепла, по области от 6 до 11 градусов», — сообщает Росгидромет.

При этом с 5 по 7 ноября температура воздуха чуть снизится из-за прихода в Москву и Подмосковье северного циклона. Атмосферное давление будет падать, ветер сменится на северный, пройдут небольшие дожди.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...