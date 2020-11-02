Синоптики прогнозируют аномальную погоду в Москве и Подмосковье

Ноябрьская температура в Москве и Московской области будет гораздо выше многолетней нормы. В столицу и Подмосковье тепло придет уже на этой неделе.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, виной всему — теплые западные ветры. Ожидается, что температура в ноябре будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.
«Ночью в Москве ожидается от 4 до 7 градусов выше нуля, по области — от +1 до 7 градусов. Днем в Москве 8-10 градусов тепла, по области от 6 до 11 градусов», — сообщает Росгидромет.
При этом с 5 по 7 ноября температура воздуха чуть снизится из-за прихода в Москву и Подмосковье северного циклона. Атмосферное давление будет падать, ветер сменится на северный, пройдут небольшие дожди.
Подписывайтесь на URA.RU в