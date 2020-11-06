Ученый раскрыл, каким будет следующий опасный для человека вирус

Скорее всего, люди начнут болеть новым штаммом коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следующим весьма опасным вирусом может быть новый штамм коронавируса. Своим прогнозом в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«Сейчас мы гораздо четче представляем себе облик следующего возможного высокопатогенного вируса. Это с большой вероятностью будет новый штамм коронавируса, однако это необязательно. Он может быть и вирусом гриппа, и энтеровирусом, или каким-либо другим вирусом», — заявил URA.RU ученый. При этом облик нового штамма вирусологи представляют далеко не на 100%.

Для того чтобы в будущем более точно предугадывать появление новых вирусных патогенов человека, необходимо на высоком уровне изучать вирусы животных и их геномы, считает вирусолог. «В России это направление довольно сильно „заглохло“ за последние 25 лет. Но сейчас думающие люди возрождают его, и главное, специалисты такие в России еще не искоренены», — высказался Нетесов.

Для возрождения данной сферы исследований начали проводиться ориентированные на это грантовые конкурсы, и самым первым инициативу проявило руководство Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). «Недавно прошел конкурс РФФИ, в котором несколько важнейших грантов посвящено как раз изучению природных изолятов коронавирусов животных, в первую очередь — наших российских летучих мышей, чтобы посмотреть, что там у них, как эти вирусы эволюционируют, и оценить, как скоро изоляты вирусов животных могут превратиться в патогены человека», — сообщил вирусолог.

Ранее новые штаммы коронавируса уже обнаруживали и даже создавали искусственно. Например, штамм, разработанный китайскими молекулярными биологами, способен заражать грызунов. Он был создан для испытания вакцины. В Китае также ученые обнаружили неизвестный до настоящего момента штамм свиного гриппа. Исследователи считают, что он может вызвать новую пандемию.