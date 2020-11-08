В Беларуси проходят новые задержания протестующих

Полиция Белоруссии выставила кордон вблизи площади Свободы в Минске и задерживает протестующих Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Полиция Белоруссии задерживает протестующих, собравшихся на акцию в центре Минска. Об этом сообщают очевидцы.

«Задержания начались в центре Минска, где на воскресную акцию „Марш народовластия“ собираются ее участники», — передает ТАСС со ссылкой на корреспондента издания. Силовики задерживают протестующих в районе площади Свободы.

По информации издания, задержаны несколько отдельных протестующих, массовых задержаний не было. Власти Белоруссии приказали закрыть пять станций метро: Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. В некоторых районах пропадает интернет-соединение. Массовые протесты проходят в нескольких городах республики.

Акции протеста в Белоруссии начались после победы главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает, что он выиграл президентскую гонку обманным путем. Лидер протестующих Светлана Тихановская заявила, что в стране начнется забастовка, если Лукашенко не сложит полномочия до 26 ноября, передает « Царьград ».