В Беларуси проходят новые задержания протестующих

Полиция Белоруссии задерживает протестующих, собравшихся на акцию в центре Минска. Об этом сообщают очевидцы.
«Задержания начались в центре Минска, где на воскресную акцию „Марш народовластия“ собираются ее участники», — передает ТАСС со ссылкой на корреспондента издания. Силовики задерживают протестующих в районе площади Свободы.
По информации издания, задержаны несколько отдельных протестующих, массовых задержаний не было. Власти Белоруссии приказали закрыть пять станций метро: Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. В некоторых районах пропадает интернет-соединение. Массовые протесты проходят в нескольких городах республики.
Акции протеста в Белоруссии начались после победы главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает, что он выиграл президентскую гонку обманным путем. Лидер протестующих Светлана Тихановская заявила, что в стране начнется забастовка, если Лукашенко не сложит полномочия до 26 ноября, передает «
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