Instagram впервые за несколько лет изменит интерфейс

Социальная сеть Instagram впервые за два года вносит значительные изменения в приложение. Теперь там будет функция коротких видео, как в TikTok.
«Сегодня компания объявила, что добавляет вкладки Reels и Shop на главный экран», — сообщает журнал The Verge. Вкладка Reels — это видеоредактор, с помощью которого можно снимать 15-секундные видео. На вкладке Shop будут отображаться персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.
Также изменится и дизайн приложения. Вкладка «Нравится» (сердечко) и «Создать» (плюсик) переместятся в правый верхний угол, рядом с окошком Direct, где пользователи обмениваются личными сообщениями.
«Мы рады новому дизайну и считаем, что он дает приложению столь необходимое обновление, оставаясь при этом верным нашей основной ценности — простоте», — написал в Twitter глава соцсети Адам Моссери. При этом предыдущее серьезное обновление в 2018 году, когда появился сервис IGTV (длинные видео), не изменило главную страницу экрана.
Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR— The Verge (@verge) November 12, 2020
Подписывайтесь на URA.RU в