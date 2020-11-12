Instagram впервые за несколько лет изменит интерфейс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, сотовый телефон, гаджет, инстаграм, instagram, приложение, социальная сеть
В Instagram появился редактор 15-секундных видео, как в TiKTok Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальная сеть Instagram впервые за два года вносит значительные изменения в приложение. Теперь там будет функция коротких видео, как в TikTok.

«Сегодня компания объявила, что добавляет вкладки Reels и Shop на главный экран», — сообщает журнал The Verge. Вкладка Reels — это видеоредактор, с помощью которого можно снимать 15-секундные видео. На вкладке Shop будут отображаться персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.

Также изменится и дизайн приложения. Вкладка «Нравится» (сердечко) и «Создать» (плюсик) переместятся в правый верхний угол, рядом с окошком Direct, где пользователи обмениваются личными сообщениями.

«Мы рады новому дизайну и считаем, что он дает приложению столь необходимое обновление, оставаясь при этом верным нашей основной ценности — простоте», — написал в Twitter глава соцсети Адам Моссери. При этом предыдущее серьезное обновление в 2018 году, когда появился сервис IGTV (длинные видео), не изменило главную страницу экрана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...