Россия готова отправить в Турцию нужное количество доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия готова передать Турции вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом объявлено после того, как Турция отказалась закупать российскую вакцину.

«Мы готовы в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз», — рассказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, Турция сможет начать третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» на добровольцах. Гинцбург подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры о поставках препарата с другими странами.

Ранее в министерстве здравоохранения Турции сообщили, что не планируют закупать вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам экспертов страны, препарат не соответствует лабораторной практике. Египет готов закупить российскую вакцину, передает RT. Соответствующее решение огласил министр торговли и промышленности страны Невин Гамеа.