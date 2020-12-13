Пушкина сочла катастрофой ограничение прав женщин на аборт

Ограничения прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя подготовленный Министерством здравоохранения РФ проект приказа, которым устанавливается перечень медицинских показания для аборта.
Парламентарий подчеркнула, что опубликованный 9 декабря документ выходит за рамки медицинских вопросов. «Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — приводит РБК слова Пушкиной. Она добавила, что в проекте приказа прописано не просто сокращение списка медпоказаний для проведения аборта. Речь якобы идет об ограничении прав женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. Это, уверена депутат, «польский путь». [В октябре в Польше начались массовые протесты из-за ужесточения антиабортивного законодательства].
Пушкина заявила, что не поощряет аборты, но считает их одним из маркеров социального неблагополучия: «Решение прервать беременность дается непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины — невозможность дать младенцу все необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни». Она напомнила, что в послевоенные годы, когда прерывание беременности было запрещено в СССР, это привело к «чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи». Итог — высокая смертность и бесплодие.
В проекте приказа, как напоминает издание, Минздрав России указал инфекционные и онкологические болезни, системные, психические и другие заболевания, а также условия, при которых они могут стать основанием для аборта. Министерство отметило, что вопрос о сохранении или прерывании беременности решается индивидуально консилиумом врачей с привлечением инфекциониста, акушера-гинеколога и других специалистов.
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