Названа стоимость новогоднего стола россиян

Новогодний стол подорожал на 4,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола составит почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. Такую сумму назвали в Центре агроаналитики Минсельхоза.

«Это предварительные расчеты, которые основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года. Получившаяся сумма на 4,5% больше аналогичного показателя в ноябре 2019 года», — цитируют данные Центра «Известия».

При этом аналитики учитывали стоимость 35 продуктов, в том числе мяса, колбасы, сыра, овощей и фруктов, икры, алкогольных, безалкогольных напитков и кондитерских изделий. В организации добавили, что самые дорогие товары в наборе для новогоднего стола — рыбные деликатесы и икра, они обойдутся в 822,5 рубля и 809,7 рубля соответственно.

Данные «Платформы ОФД» свидетельствуют о том, что больше всего увеличился средний чек на мандарины — на 20% до 104 рублей. Это обусловлено ростом цены фруктов, большую часть которых ввозят из-за рубежа. При этом на стоимость влияет иностранная валюта. Кроме этого, на 21% вырос средний чек на покупку шампанского — до 410 рублей. Аналитики объяснили это тем, что люди стали реже ходить в магазины, но при этом покупать больше за один раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука. Позже стало известно, что правительство может заморозить цены на продукты.