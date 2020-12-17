Госдума предупредила россиян о возможной уголовке за «умные часы»

«Умные часы», в которые производители встраивают фото- и видеокамеры, в России могут признать шпионским оборудованием. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин направил директору ФСБ Александру Бортникову и руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину запросы с просьбой дать разъяснения по ввозу и ношению таких гаджетов.
«Было несколько заявлений и проверок по поводу детских часов со встроенными микрофонами, к которым можно подключаться удаленно с мобильных телефонов. А теперь в часы начали вставлять видеокамеры, это становится модным», — рассказал Горелкин «Парламентской газете». Он отметил, что до сих пор неясна позиция ФСБ по применению «умных часов».
Депутат полагает, что ответ спецслужб станет аргументом, который поможет предотвратить возможные проблемы граждан с законом. «Полагаю, ответ станет аргументом. Конечно же, нужно соблюдать закон. С учетом тех разъяснений, которые дадут мне официальные ведомства», — пояснил депутат.
Он напомнил историю с курганским фермером, на которого завели уголовное дело, потому что он заказал из Китая GPS-трекер для коров. «В России оснащать животных такой техникой не принято, поэтому наше законодательство таких устройств не предусматривает», — отметил Горелкин.
Как писало URA.RU, ФСБ задержали фермера Евгения Васильева на почте при получении посылки из Китая со «шпионским» устройством. Сам он объяснил, что приобрел устройство за 390 рублей, чтобы следить за теленком. Этим делом заинтересовался президент РФ. Позже Верховный суд выпустил постановление, согласно которому за использование запрещенных «шпионских» устройств для собственной безопасности и слежки за животными наказывать не будут.
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