Минобороны «не советуют» вести диалог с РФ с «позиции силы»

Возросшая военная активность НАТО может привести к неприятным инцидентам. Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
В июле глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». По ее словам, это должно оставаться в основе «позиции германской внешней политики».
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией с позиции силы. Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», — сказал он в интервью «Российской газете». По словам Фомина, мнение Москвы по данному вопросу останется неизменным — самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Замминистра заявил о готовности российских властей к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
Ранее Россию обвинили во вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года. Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам главы МИД королевства Доминика Рааба, оставляет за собой Лондон.
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