Глава Центробанка рассказала о новом способе получения пенсий

Россияне смогут получать пенсии в цифровой валюте. Способ получения они могут выбрать уже сейчас, рассказала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире канала RTVI.
«Если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка. Точно так же смогут выбирать», — цитирует Набиуллину ТАСС. Впрочем, пока в Банке России думают, выпускать ли вообще цифровой рубль, уточнила глава регулятора.
ЦБ предстоит оценить риски и выгоды цифровой валюты. Только после этого концепция цифрового рубля сможет стать реальностью.
Гознак не исключает, что наличные в России вскоре будут почти полностью заменены цифровыми рублями, пишет агентство Nation news. При этом Центробанк выступает против обмена рублей на криптовалюты. Цифровой рубль не считается таковой. Регулятор считает, что такая валюта станет новой формой денег, которая улучшит развитие цифровой экономики, уточняет «Национальная служба новостей».
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