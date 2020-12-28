28 декабря 2020
27 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 29 декабря. Дистанционное обучение могут отменить, тюменку арестовали за продажу ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор анонсировал возобновление очного обучения в школах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работу бань ограничили — дистанционное обучение могут отменить — назначен новый прокурор — тюменку арестовали в Москве за продажу ребенка. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Введены новые коронавирусные ограничения

Дистанционное обучение может быть отменено

В тюменский район назначен новый прокурор

Тюменку арестовали за попытку продать ребенка

  • В столице арестовали жительницу Тюмени, которая пыталась за 1 млн рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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