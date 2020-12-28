Губернатор Александр Моор анонсировал возобновление очного обучения в школах
Работу бань ограничили — дистанционное обучение могут отменить — назначен новый прокурор — тюменку арестовали в Москве за продажу ребенка. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Введены новые коронавирусные ограничения
- Банные комплексы в регионе не будут работать с 23:00 до 6:00. Соответствующее постановление вынес областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Дистанционное обучение может быть отменено
- Губернатор Тюменской области Александр Моор готов отменить дистанционное обучение для всех школьников региона. Ученики смогут вернуться за парты после зимних каникул.
В тюменский район назначен новый прокурор
- Прокурором Юргинского района области назначен младший советник юстиции Рустам Ишметов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Тюменку арестовали за попытку продать ребенка
- В столице арестовали жительницу Тюмени, которая пыталась за 1 млн рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Подписывайтесь на URA.RU в