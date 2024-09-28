«У меня достаточно доказательств»: Болгар показала новые фото с Дуровым и детьми

Болгар представила новые доказательства жизни с Дуровым

28 сентября 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Болгар заявила, что Дуров всегда хотел много детей Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / missbolgar Ирина Болгар, заявившая о том, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, показала новые фотографии с предпринимателем. Их девушка опубликовала в своем блоге. «Распространение лжи не сработает. У меня достаточно доказательств, чтобы опровергнуть любую ложь», — передает Пятый канал слова Болгар, которые она написала под фото. На всех опубликованных фотографиях видна шапка на голове Дурова. Пользователи соцсетей предполагают, что они были сделаны еще до пересадки волос основателя Telegram. Болгар часто публикует фотографии с детьми и Дуровым в своем блоге. Там же она рассказала, что предприниматель всегда хотел большую семью. Новость по теме Тайные романы Дурова и донорство спермы: откуда у миллиардера 100 детей Ранее Болгар подтвердила, что их отношения с Дуровым были настоящими, хоть они и не вступали в брак. По словам девушки, они жили как полноценная семья. Болгар решила рассказать об этом в социальных сетях, потому что ее совместные дети с Дуровым начали интересоваться, почему СМИ не упоминают их. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Болгар, заявившая о том, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, показала новые фотографии с предпринимателем. Их девушка опубликовала в своем блоге. «Распространение лжи не сработает. У меня достаточно доказательств, чтобы опровергнуть любую ложь», — передает Пятый канал слова Болгар, которые она написала под фото. На всех опубликованных фотографиях видна шапка на голове Дурова. Пользователи соцсетей предполагают, что они были сделаны еще до пересадки волос основателя Telegram. Болгар часто публикует фотографии с детьми и Дуровым в своем блоге. Там же она рассказала, что предприниматель всегда хотел большую семью. Ранее Болгар подтвердила, что их отношения с Дуровым были настоящими, хоть они и не вступали в брак. По словам девушки, они жили как полноценная семья. Болгар решила рассказать об этом в социальных сетях, потому что ее совместные дети с Дуровым начали интересоваться, почему СМИ не упоминают их.