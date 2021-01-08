СМИ раскрыли стоимость свадьбы Бузовой и Давы на Мальдивах

Бракосочетание телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна (Дава) обошлось молодоженам в 52 тысячи рублей, или 700 долларов. Такая сумма понадобилась для проведения самой церемонии на Мальдивских островах.
«В среднем такое торжество стоит около 700 долларов (по нынешнему курсу — 52 тысячи рублей)», — пишет «Пятый канал». Сообщается, что само бракосочетание являлось символическим и юридической силы в России и других странах не имеет.
В сумму в 700 долларов обошлась только сама церемония. В нее включены регистрация молодоженов, фото- и видеосъемка, украшение номера в отеле живыми цветами, а также романтический ужин на пляже.
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