08 января 2021

СМИ раскрыли стоимость свадьбы Бузовой и Давы на Мальдивах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Свадьба Ольги Бузовой обошлась в 52 тысячи рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бракосочетание телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна (Дава) обошлось молодоженам в 52 тысячи рублей, или 700 долларов. Такая сумма понадобилась для проведения самой церемонии на Мальдивских островах.

«В среднем такое торжество стоит около 700 долларов (по нынешнему курсу — 52 тысячи рублей)», — пишет «Пятый канал». Сообщается, что само бракосочетание являлось символическим и юридической силы в России и других странах не имеет.

В сумму в 700 долларов обошлась только сама церемония. В нее включены регистрация молодоженов, фото- и видеосъемка, украшение номера в отеле живыми цветами, а также романтический ужин на пляже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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