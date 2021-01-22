Моргенштерна пытаются засудить

Рэпер Моргенштерн может лишиться 300 тысяч рублей из-за обвинения в плагиате. На него уже подали в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
«Истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение», — приводит РИА «Новости» объяснение пресс-службы. Кроме штрафа музыканту грозит запрет на использование композиции без разрешения, поскольку сейчас он, якобы, незаконно пользуется чужой музыкой.
Заявление поступило в Кировский районный суд Уфы. Истец считает, что Моргенштерн с помощью его произведения развил свой YouTube-канал и заработал на рекламе. Судебное заседание пройдет в Уфе 2 марта 2021 года в 11:15 по местному времени. Личность истца, как и название композиции, не уточняется. Получить комментарий представителя рэпера URA.RU не удалось.
22 января стало известно, что Моргенштерн назвал фанатов «нищими», после того как поел на 200 тысяч рублей в Дубае, напоминает агентство Nation news. Ранее иск на 12 миллионов за плагиат подали к группе Little big, сообщает телеканал 360. По аналогичной причине иск был подан и против блогера Дани Милохина.
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