Рекрутеры раскрыли, где студенты могут заработать в кризис

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, читальный зал, учеба, подготовка, занятия, студенты
Специалисты перечислили актуальные способы подработки для студентов и школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты и школьники, которые хорошо разбираются в современных технологиях, могут редактировать видеоролики для социальных сетей за деньги. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент и основатель корпорации кадровых агентств Business Connection, рекрутер с 20-летним стажем Ильгиз Валинуров.

«Если обращаться к опытным монтажерам и создателям youtube-роликов, это стоит достаточно дорого. Заказчику будет выгоднее обратиться к студентам и школьникам, они с работой справятся не хуже», — сказал Валинуров. Также он советует молодым устроиться в сферу быстрого обслуживания. По словам специалиста, например, в McDonald’s и Burger King стажировки проходят в течение трех дней.

Старший специалист по кадровому делопроизводству Анастасия Фендюк считает, что в ближайшее время будет актуален сервис доставки. «Молодежь может попробовать себя в роли курьера, расклейщика и промоутера. Как правило, работодатели не просят документы для официального трудоустройства», — рассказала Фендюк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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