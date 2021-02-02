В Госдуме предложили заморозить часть штрафов за неуплату налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, банкомат, купюры, пластиковые карты, деньги, рубли, кредитные карты, купюра 5000, обналичка, кредитка
Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис в России

В Государственную думу РФ внесли законопроект о моратории на начисление штрафов за просрочку оплаты налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия». Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В прошлом году у многих россиян резко сократились доходы, люди остались без работы, но государство от уплаты налогов их не освободило. Россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы», — сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года. Такое решение может стать поддержкой семьям с низкими доходами и незащищенным слоям населения, говорится в документе.

Ранее Миронов призвал создавать льготные условия для работодателей в России. Из-за этого все россияне станут существенно богаче, считает политик. Самыми главными мерами поддержки он назвал льготные кредиты, лизинг, переобучение сотрудников и помощь в выходе на экспорт.

Из-за пандемии лидер «Справедливой России» также предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Это, по его мнению, поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции и падения цен на нефть, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...