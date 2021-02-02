В Госдуме предложили заморозить часть штрафов за неуплату налогов

Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В Государственную думу РФ внесли законопроект о моратории на начисление штрафов за просрочку оплаты налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия». Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В прошлом году у многих россиян резко сократились доходы, люди остались без работы, но государство от уплаты налогов их не освободило. Россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы», — сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года. Такое решение может стать поддержкой семьям с низкими доходами и незащищенным слоям населения, говорится в документе.

Ранее Миронов призвал создавать льготные условия для работодателей в России. Из-за этого все россияне станут существенно богаче, считает политик. Самыми главными мерами поддержки он назвал льготные кредиты, лизинг, переобучение сотрудников и помощь в выходе на экспорт.

Из-за пандемии лидер «Справедливой России» также предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Это, по его мнению, поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции и падения цен на нефть, передает RT.